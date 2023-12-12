Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan çalıştay, amatör sporun sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak geleceğin yol haritasını belirlemeyi amaçlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 14-15 Aralık günlerinde düzenlenecek " Eskişehir'de Sporun Geleceği Çalıştayı" branşların tüm bileşenlerini bir araya getirecek. Çalıştay ile amatör sporun sorunları ve çözüm önerileri tartışılarak geleceğin yol haritası belirlenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, her yaştan birey için düzenlediği spor etkinliklerinin yanı sıra gerçekleştirdiği panel, söyleşi ve çalıştaylar ile farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eskişehir'de amatör sporların sorunlarının ve eksikliklerinin, branşların tüm bileşenleri ile ele alınması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla 14-15 Aralık tarihlerinde, ""Eskişehir'de Sporun Geleceği Çalıştayı" düzenleyecek.

14 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da Haller Gençlik Merkezi'nde ilk oturumu yapılacak olan çalıştayda yuvarlak masa etrafında branşların il temsilcileri, kulüp yöneticileri, kulüp antrenörleri, hakemler, sporcular ve duayenler Eskişehir'de Türk sporunun sorunları ve çözümleri için çalışacaklar.

Çalıştayın ikinci günü olan 15 Aralık Cuma günü ise saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da yapılacak Genel Kurul ile her masanın branş sözcüsü, sorunları ve çözüm önerilerini 10'ar dakikalık süreler kapsamında sunacak.

Çalıştayda ele alınan sorunların çözümleri ve çıktıları, ikinci gün yapılacak olan Genel Kurul sonrasında bir çalıştay kitapçığı ve PDF formatlı dijital kitapçık halinde Eskişehir'deki kamu, özel kurumlar ve paydaşlarla paylaşılacak. Oluşturulacak kitapçık gelecek yıllar için Eskişehir'de sporun yol haritası ve bilimsel altyapısı açısından da önemli bir kılavuz olacak.