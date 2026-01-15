Soğuk havalar oto yıkamacılarda işleri durdurdu

Eskişehir'de soğuk havaların etkisini göstermesi ardından oto yıkamacılarda durgunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışlarının artması sonrasında vatandaşlar araçlarına bakım yapmayı erteliyor. Bu durum oto yıkama hizmeti veren esnafı da etkiledi. Esnaf havaların yeniden ısınarak, detaylı temizliklerin artmasını bekliyor.

"İşler durma noktası geldi"

Havaların soğuması ile işlerin durma noktasına geldiğini belirten esnaf Fahri Toğrul, "Hava sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışının artması işleri neredeyse durma noktasına getirdi. Yaz aylarında günde 20-25 arası olan detaylı temizlik işleri, günde 1-2 gibi sayılara geriledi. Bir yandan ise bu soğuklardan dolayı ekipman ve su donması yaşanıyor. Bunun önüne geçmek adına ekipmanlarımızı kapalı alanlarda tutuyoruz. Araba yıkarken ise sıcak su kullanmaya çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR