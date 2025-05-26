Eskişehir'de Sıcak Hava Turist Akınını Artırdı

Eskişehir'de Sıcak Hava Turist Akınını Artırdı
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Yaz sıcaklıklarının etkisiyle, Eskişehir'deki turistik bölgelerde yoğunluk arttı. Adalar Mevki ve Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistler hareketlendi.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hafta sonu Adalar Mevki ve Tarihi Odunpazarı Bölgesi gibi şehrin turistik noktalarındaki yoğunluklar da arttı.

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak havalar dolayısıyla, Eskişehir'deki yerli ve yabancı turist sayısındaki artış dikkat çekiyor. Sıcaklıkların gün içinde 30 derecelere kadar yaklaşmasıyla birlikte hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, şehir merkezlerine akın etti. Özellikle Porsuk Bulvarı Adalar Mevki, 2 Eylül Caddesi ve Odunpazarı çevresi gibi yoğun ve işlek caddelerdeki kalabalıklar oluşturdu. Vatandaşlar Adalar çevresinde yürüyüş yapıp gondola binerken, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki yerli ve yabancı turistlerin de hediyelik eşya alışverişleri gerçekleştirdikleri görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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