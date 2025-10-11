Eskişehir’de Saatçilik Mesleği Yok Olma Tehdidi Altında

Eskişehir'de 1955 yılından bu yana baba mesleği olan saatçiliği sürdüren Ayhan Oskaylar, akıllı saatlerin yaygınlaşması ve çırak yetiştirme zorluğu nedeniyle mesleğin giderek yok olmaya başladığını söyledi.

Eskişehir'de saat tamirciliği yapan 69 yaşındaki Ayhan Oskaylar, 1955 yılından bu yana ailesinden devraldığı mesleği sürdürüyor. Eskiden saatlerin ihtiyaç olduğunu ancak günümüzde daha çok hediye ve zevk amaçlı alındığını belirten Oskaylar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte klasik saat tamirciliğinin büyük ölçüde azaldığını ifade etti. Oskaylar, günümüzde akıllı saatlerin yaygınlaşmasıyla birlikte hem tamir işlerinin hem de ustaların sayısının azaldığını dile getirdi.

"Eskiden saatler daha çok ihtiyaçtı, şimdi zevke döndü"

Saatlerin artık daha çok hediye amaçlı alındığını belirten Ayhan Oskaylar, "Baba mesleği saatçilikle uğraşıyorum. İşletmemiz 1955'ten bu yana bu mesleği devam ettiriyor. Eskiden saatler daha çok ihtiyaçtı, şimdi biraz zevke döndü. Nişan, düğün, anneler günü, babalar günü gibi özel günlerde hediye olarak alınıyor" dedi.

"Meslek yok olmaya yüz tutuyor"

Eskişehir de saatçilik ile uğraşan usta sayısının giderek düştüğünü belirten Oskaylar, "1996 yılında oda başkanı olduğumda Eskişehir'in nüfusu yaklaşık 500 bindi. O zaman 38 saat ustamız vardı. Şimdi nüfus 1 milyona yaklaştı ama 13-15 kişi kaldık. Bu da mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Çırak bulmak zorlaştı"

Yeni ustaların yetişmediğini söyleyen Oskaylar, "Bir çırak alsak en az 5 yıl yetiştirmemiz gerekiyor. Ama başta 'ne kadar vereceksin' diye başlıyor. Sigortası, vergisi, maaşı derken hem 5 yıl yetiştiriyorsun hem de sonra gidip kendi dükkanını açıyor. Bu yüzden çırak bulmak da çok zorlaştı" ifadelerini kullandı.

"Kullanım alışkanlıkları değişti"

Teknolojinin mesleğe büyük darbe vurduğunu belirten Oskaylar, "Yeni nesil akıllı saatler bozuldu mu tamir edilmiyor, yenisi alınıyor. İçindeki piller değişse bile eski randımanı vermiyor. İnsanlar bunu yeni yeni fark ediyor ama kullanım alışkanlıkları çok hızlı değişti" dedi.

"Türkiye'de saat sanayii yok denecek kadar az"

Saat üretiminin artık tamamen yabancı ülkelerin elinde olduğunu belirten Oskaylar, "Şu anda piyasada Çin, Japonya, Malezya ve Singapur hakim. İsviçre saatleri daha üst düzey. Türkiye'de ise saat sanayii yok denecek kadar az, maliyetler çok yüksek. Bu yüzden üretim yapılmıyor" dedi.