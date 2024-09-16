Eskişehir'de Renkli Bir Sünnet Şöleni Düzenlendi

Eskişehir'de gerçekleştirilen programı çerçevesinde sünnet edilen 105 çocuk ve mahalleli eğlence dolu bir gece yaşadı.

Odunpazarı Kaymakamlığı ve Emek Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hem yurt içi hem de yurt dışından gönüllü sponsorların desteğiyle büyük bir Sünnet Şöleni düzenlendi. Şölen çerçevesinde ilk olarak, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki uzman çocuk cerrahi ve üroloji doktorları tarafından 105 çocuk sünnet edildi. Ardından Emek Mahallesi'nde sünnet olan çocuklar için coşkulu bir eğlence programı gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı şölen programı, onlarca aracın katılımı ile düzenlenen konvoy ile başladı. Konvoyun şölen alanına dönmesi sonrası mehteran takımının gösterisi seyredildi. Büyük bir ilgiyle takip edilen gösterinin bitmesiyle misafirlere yemek dağıtımı yapılırken, program düzenlenen çeşitli etkinliklerle ve müzikler eşliğinde devam etti. Program boyunca aileler sünnet olan yavrularıyla birlikte bolca fotoğraf çekinip anı biriktirirken, çocuklar da gönüllerince eğlendi.

Gece saatlerine doğru büyük bir heyecanla sona eren şölene katılım sağlayan misafirler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR