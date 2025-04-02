Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın Ardında Güneşli Hava ve Yağış Uyarısı

Ramazan Bayramı'nın ardından Eskişehir'de vatandaşlar güneşli havayla birlikte şehir merkezinde yoğunluk oluştururken, meteoroloji ilerleyen saatlerde yağış uyarısı yaptı.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Eskişehir'de güneşli bir hava etkili oldu. Eskişehirliler açan havayı fırsat bilerek çarşıya akın etti ve yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezindeki alışveriş caddelerinde esnaflarda da yoğunluk gözlemlendi. Ancak Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, ilerleyen saatlerde kentte yağış bekleniyor. - ESKİŞEHİR