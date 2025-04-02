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Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın Ardında Güneşli Hava ve Yağış Uyarısı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın Ardında Güneşli Hava ve Yağış Uyarısı
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Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte Eskişehir'de güneşli bir hava etkili oldu. Vatandaşlar şehir merkezine akın etti ancak Meteoroloji, ilerleyen saatlerde yağış beklediklerini bildirdi.

Ramazan Bayramı'nın ardından Eskişehir'de vatandaşlar güneşli havayla birlikte şehir merkezinde yoğunluk oluştururken, meteoroloji ilerleyen saatlerde yağış uyarısı yaptı.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Eskişehir'de güneşli bir hava etkili oldu. Eskişehirliler açan havayı fırsat bilerek çarşıya akın etti ve yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezindeki alışveriş caddelerinde esnaflarda da yoğunluk gözlemlendi. Ancak Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, ilerleyen saatlerde kentte yağış bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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