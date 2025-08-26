Eskişehir'de Okul Alışverişi Başladı: Veliler Fiyatlardan Şikayetçi

Eskişehir'de okul sezonun başlamasıyla beraber veliler okul alışverişi için giyim mağazalarının yolunu tuttu.

Yaz aylarının sonunun yaklaşmasıyla beraber yavaş yavaş okul sezonuna girilmeye başlanmış oldu. Veliler ise çocukları için okul kıyafetleri için alışveriş yapmaya başladı. Bu noktada ise okul kıyafetlerinin fiyatları büyük bir önem taşıdı. Geçen seneye göre yüzde 30'a yakın zaman alan giysiler karşısında veliler fiyatların dengesiz olduğunu kıyafet satıcılarına aktardı. Ayrıca esnaf Süleyman Çekiç, vatandaşların bir çok mağazadan fiyat bilgisi alıp ondan sonra nereden alacaklarına karar vermelerini tavsiye ettiğini söyledi.

"Takım fiyatları bin 900 ile 2 bin 100 lira arasında değişiyor"

Okul kıyafetleri satışı ile uğraşan esnaf Süleyman Çekiç, üniforma fiyatlarının değişik göstermesi hakkında, "Sezon geçen hafta başladı. Normalde geçtiğimiz sezona kıyasla bu sene yaklaşık on gün daha erken başladı. Yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Zaten biz de dükkanımıza okul kıyafetlerini getirdik. Birkaç okul kıyafeti burada, yani yoğunlaşma başladı. Bu haftadan sonra daha fazla açılmasını bekliyoruz. Fiyat aralığı ilkokul, ortaokul ve lise olarak değişiyor. Zaten siz de biliyorsunuzdur; bir düz olan var, bir de armalı olan var. İlkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencisi için kısa kollu, uzun kollu, pantolon ve mont şeklinde oluşan takımların fiyatları bin 900 ile 2 bin 100 lira arasında değişiyor. Lise olunca, liselerde sweatshirt, kısa kollu ve pantolon takımları yaklaşık 2200 lira civarında oluyor" dedi.

"Geçen seneye göre yüzde 30'luk bir zam var"

Geçen seneye göre üniforma fiyatlarının arttığı aktaran esnaf Çekiç, "Yani eskiye nazaran veliler biraz daha bilinçlendi. Okulların başlamasına uzun bir süre olmasına rağmen şu anda almaya başladılar. Bizim sezonla alakalı beklentimiz, geçen senenin yüzde 10-15 üzerine çıkmak. Fiyat aralıklarını çok pahalı tutmadık. Geçen sene bin liraya sattığımız üçlü parçayı bu sene bin 250 liraya satıyoruz. Yani geçen seneye göre yüzde 30'luk bir zam var. Aynı müşteri portföyü gelse yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Fiyat farkı çok ama kalite farkı yok"

Velilere bir çok yerden fiyat almaları gerektiğini tavsiye eden Çekiç, "Veliler fiyatların dengesiz olduğunu söylüyor. Genelde burası zaten tam okullar bölgesi olarak geçtiği için fiyatların biraz dengesizliğinden şikayetçiler. Ben daha çok gezilip dolaşıldıktan sonra birkaç yerden fiyat alınmasını öneririm. Çünkü kalite olarak çok büyük bir fark yok. Zaten bir öğrenci bu kıyafetleri maksimum 3-4 ay giyiyor. Fiyat farkı çok ama kalite farkı yok" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR