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Eskişehir'de öğrenci yurtlarının işleyişi Hasan Kalın başkanlığında ele alındı

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Eskişehir'de öğrenci yurtlarının işleyişi Hasan Kalın başkanlığında ele alındı
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Eskişehir'deki öğrenci yurtlarının yeni dönem işleyişi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığındaki toplantıda ele alındı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilere huzurlu ve güvenli yurt dönemi sağlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Eskişehir'deki öğrenci yurtlarının işleyişi ve yeni dönemde izlenecek çalışma usulleri değerlendirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yurtlarımızda görev yapan eğitim sorumlularının katılımıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; yurtlarımızdaki işleyiş, uygulanacak talimatlar ve yeni dönemde izlenecek çalışma usulleri ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve verimli bir yurt dönemi geçirmeleri için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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