Haberler

Eskişehir verdiğinden daha fazla göç aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında Eskişehir 34 bin 386 göç alırken 28 bin 330 kişi göç verdi. Net göç miktarı 6 bin 56 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir geçen yıl verdiği göçe oranla daha fazla göç aldı.

İç Göç İstatistikleri, 2025 raporuna göre Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. Ülkemizde 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2025 yılında yüzde 2,87 oldu. Göç edenlerin yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 2,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Net göç miktarı 6 bin 56 oldu

Toplam nüfusu 927 bin 956 olan Eskişehir ise geçen yıl 34 bin 386 göç aldı. Aynı dönemde 28 bin 330 kişi de Eskişehir'den göç etti. Bu değerlendirmelere göre net göç miktarı 6 bin 56 oldu. Verilere göre Eskişehir'in net göç hızı ise yüzde 6,5 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var

Haluk Levent dosyasıyla ilgili olay çıkış: Mide bulandıran olgular var
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti