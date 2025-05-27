Eskişehir'de Kur'an Kursu Bahçesine Spor Alanları Yapılacak

Eskişehir'de Kur'an Kursu Bahçesine Spor Alanları Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Merkez Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu bahçesine halı saha, basketbol ve voleybol sahası yapılacak. Vali Aksoy, bu alanların öğrencilerin fiziksel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Eskişehir İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında hazırlanan Merkez Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu bahçesine halı saha, basketbol ve voleybol sahası yapılmasına ilişkin iş birliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşma yapan Vali Aksoy, Kur'an kursu bahçesine yapılacak halı saha, basketbol ve voleybol sahalarının, öğrencilerin sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştırmayı ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Vali Aksoy, gençlerin sadece akademik ya da dini eğitimlerle değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden de desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Sporun bireyin disiplin kazanmasında, takım ruhunu öğrenmesinde ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesinde önemli bir araç olduğunu belirten Vali Aksoy, "Bu iş birliği ile çocuklarımız sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeye devam edecekler. Bu da onların çok yönlü gelişimine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Vali Aksoy, protokolün hazırlanmasında emeği geçen İl Müftüsü Muharrem Gül ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başta olmak üzere tüm kurum temsilcilerine teşekkür ederek yapılacak spor alanlarının hayırlı olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti

6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.