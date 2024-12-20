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Eskişehir'de Kışın Örgü Sezonu Açıldı

Eskişehir'de Kışın Örgü Sezonu Açıldı
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Eskişehir'de kışın gelmesiyle birlikte el örgüsü ürünlere yoğun ilgi artarken, yüksek maliyetler nedeniyle vatandaşlar elde örmeye yöneliyor. 'Puffy' ipi ile her yaştan insanın kolaylıkla ürünler yapması dikkat çekiyor.

Eskişehir'de, kışın gelmesiyle birlikte örgü sezonu açılırken, özellikle maliyetlerden dolayı pek çok insanın el örgüsü ürünlere yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Soğuk havalar kışlık kıyafet alışverişlerini de artırdı. Ancak mağazalarda satılan etiketli ürünlerin fiyatlarının her geçen gün yükselmesi, vatandaşları ihtiyaç duydukları ürünleri elde örmeye yönlendiriyor. Esnaf Mehmet Oymak, kış sezonunun başlamasıyla birlikte iplik satışlarının ve örgü işlerinin yoğunlaştığını ifade ederek, insanların genelde kazak, atkı, kaban, hırka, bere ve eldiven gibi ürünleri örmeyi tercih ettiğini belirtti. Oymak, son zamanlarda popülerliği artan ve sık tercih edilen bir malzeme olan "puffy" ipinden bahsederek; bu ipin pek çok çeşit kullanım alanı olduğunu dile getirdi. Bu iple birlikte hiç örgü bilmeyen birinin bile rahatlıkla bir ürün ortaya çıkarabileceğini söyleyen Oymak, şöyle konuştu: "Son 2 yıldır bu 'puffy' denen ipler büyük bir ilgi görüyor. Edirne'nin bir köyünden Şırnak'ın bir köyüne kadar herkes tarafından aynı anda örülüyor. Bir kere bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi her yerde örülebiliyor olması ve şişe ihtiyaç olmadan tamamen parmakla örülmesi."

Atkıdan bornoza, paspastan battaniyeye kadar akla gelen her şey bu iple örülebiliyor

Oymak, popüler olan iple ilgili detayları şu şekilde verdi:

"İşin güzel tarafı bununla her şey yapılabiliyor. Atkı da örülüyor kazak da örülüyor; hatta çok kolay bir şekilde battaniye bile örülebiliyor. Hem çok pratik hem de çok moda olmuş, popüler hale gelmiş olmasından dolayı. Sanırım bir dizide kullanıldıktan sonra çok patlamış, şimdi herkes bundan istiyor. Sadece kadınlar değil erkekler de kullanıyor bu arada. Tabii kadınlar daha çok sevgililerine, eşlerine atkı örmek için sıklıkla bundan tercih ediyor. Çok farklı şeyler örebiliyorsunuz bununla bornozdan paspasa hatta çantaya kadar aklınıza gelebilecek her şey yapılabiliyor. Genel olarak çok popüler bir ürün. Geçen yıl hep yok sattık; bu sene de yine öyle."

"Ekonomi kesinlikle insanları örmeye teşvik ediyor"

Oymak, elde örme ve hazır alma kıyasında mağazalarda satılan ürünlerin yüksek fiyatlarına dikkat çekerek, "Ürünlerimizin fiyatları genel olarak fabrikasyon bir ürünle kıyaslayınca örgü her türlü çok daha uyguna geliyor. Şu an herhangi bir yerde en düşük kalitede bir kazağın fiyatı bile bin liradan başlıyor. Ama burada genel olarak en kaliteli yünlerin bir tanesi 50-60 lira civarı. Normalde 7-8 tane de gayet yeterli geliyor, yani böylece siz bir kazağı 400-500 liraya mal edebiliyorsunuz. Ekonomi kesinlikle insanları örmeye teşvik ediyor diyebilirim. Özellikle üniversiteli gençler uygun fiyatlı olmasından dolayı hediye olarak sık sık atkı ve bere örüyorlar."

"İnsanlar buraya beğendikleri bir modelle gelip onu dışarıdakinin üçte biri fiyatına mal ediyorlar"

Oymak, son olarak ip fiyatlarını şu şekilde örneklendirdi:

"Bizde en pahalı ip 49 lira. Tabii bazı ipler var mesela 'etrofil rabbit' dedikleri, tamamen kürk gibi oluyor ve diğerlerine göre çok daha kaliteli ve en pahalısı da o, 115 lira. Onun dışında yüzde 75 yün olan iplerimiz var, onların fiyatları da 75-78 lira arasında değişiyor. En uygunu da 37 liradan başlıyor. Dolayısıyla 10 tane bile alsanız 370 liraya bir kazak örebiliyorsunuz. İnsanlar buraya beğendikleri bir modelin fotoğrafıyla gelip çok yakın renklerde ipler alarak nerdeyse üçte biri maliyete istediği kazağı ortaya çıkarabiliyor mesela." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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