Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

Eskişehir'de Kış Mevsiminde Zencefil ve Zerdeçala Yoğun İlgi Var

Eskişehir'de Kış Mevsiminde Zencefil ve Zerdeçala Yoğun İlgi Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de vatandaşlar, kış mevsiminin gelmesiyle hastalıklardan korunmak amacıyla zencefil ve zerdeçala daha fazla yöneliyor. Esnaf Beraat Akgüz, bu baharatların tüketiminin arttığını belirtiyor.

Eskişehir'de vatandaşlar kışı mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıklardan korunmak için en çok zencefil ve zerdeçala tercih ediyor.

Eskişehir'de esnaflık yapan Beraat Akgüz, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların yaza oranla daha çok baharat tükettiğini belirtti. Zencefil ve zerdeçala yoğun ilgi olduğunu dile getiren Akgüz, vatandaşların bu baharatları hastalıktan korunmak için tükettiğini ifade etti. Vatandaşların bu iki baharatı özellikle sabahları tükettiğini söyleyen Akgüz, "5 yıldır bu işle ilgileniyorum. Kajun, pul biber, kekik, nane, dağ kekiği, zahter, zerdeçal ve zencefil gibi baharatlarımız mevcut. Vatandaşlar soğuk havalarda en çok zencefil ve zerdeçal tercih ediyor. Zencefil ve zerdeçalın kilosu 500 lira. Bu iki baharat kış mevsiminde hastalıklara, bağışıklık sistemine ve öksürüğe iyi geliyor. Yazın kekik, nane ve pul biber satışlarımız daha fazla olurken, kışın hastalıklara iyi gelen baharatlar olan zencefil, zerdeçal ve tarçın daha çok tercih ediliyor. Yöresel baharatlarımızın hepsi Antep'ten geliyor. Vatandaşlar zencefil ve zerdeçalı genelde sabah aç karnına yoğurda 1 tatlı kaşığı ile karıştırılarak tüketiyor. Yaza oranla kışın daha çok baharat tüketiliyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
img

ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.