Eskişehir'de Kalkınma Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fatih Aydın, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Fatih Aydın ve BEBKA personeli, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu. Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, Koordinatör Aydın ve BEBKA personeli, Vali Aksoy'a bilgilendirme sunumu yaptı. - ESKİŞEHİR