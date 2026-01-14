Haberler

Eskişehir'in ayazında inşaatta bahar havası

Güncelleme:
Eskişehir'de etkili olan dondurucu soğuklar inşaat sektöründe zorluklar yaratırken, işçiler kendi oluşturdukları ısıtma sistemleri ile iç mekanlarda rahatça çalışabiliyor. Seramik ustası Nail Deniz, ısıtıcılar sayesinde çalışma ortamını 25 dereceye kadar çıkardıklarını belirtti.

Eskişehir'de etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, inşaat sektöründe çalışan işçiler zorlu kış şartlarına karşı kendi çözümlerini üretiyor. 25 yıllık seramik ustası Nail Deniz, kurdukları ısıtma sistemi sayesinde dışarıdaki dondurucu havaya rağmen içeride mont giymeden çalışabildiklerini söyledi.

Eskişehir'de son bir aydır termometrelerin gece sıfırın altında seyretmesi, açık havada çalışan işçileri zorluyor. Kent merkezindeki İstiklal Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta seramik ustalığı yapan Nail Deniz, kış şartlarında çalışma şartlarını anlattı. Dış cephe işlerinin durma noktasına geldiğini belirten Deniz, iç mekanlarda ısıtıcılar sayesinde çalışma ortamını 25 dereceye kadar çıkardıklarını ifade etti.

"En az 20-25 derece sıcaklık sağlıyoruz"

Çalışma ortamındaki sıcaklığı korumak için özel önlemler aldıklarını belirten Nail Deniz, "Havalar soğuk ama bizim içeride altı tane ısıtıcımız var. Camlar takılı olduğu için içeride herhangi bir sıkıntımız yok. Dışarıda hava çok soğuk olduğundan dolayı kimse çalışamaz; özellikle dış cephede çalışma yapılması mümkün değil. Ancak biz içeride kurduğumuz 5-6 tane ısıtıcıyla ortamı ısıtıyoruz. İçerideki ısıyı 20-25 derecenin altına düşmeyecek şekilde sabit tutuyoruz" dedi.

"Kalın montlarla çalışmak imkansız"

İnşaat işçiliğinin hareket gerektirdiğini ve kalın kıyafetlerin hareket kabiliyetini kısıtladığını vurgulayan Deniz, "Üzerimizde mont veya yelek var ama çalışırken o kalın montları giyemeyiz, onlarla iş yapamayız. Isıtıcılar sayesinde montsuz bir şekilde rahatça çalışabiliyoruz. Ben şu an bu şekilde çalışıyorum, üzerime mont giymeme gerek kalmıyor. İçerisi sıcak olduğu için montlarımızı çıkarıp işimize odaklanabiliyoruz" diye konuştu.

"Aşırı soğuklarda iş duruyor"

Hava şartlarının çalışmaya engel teşkil ettiği durumlarda iş sağlığı ve güvenliği gereği ara verdiklerini belirten tecrübeli usta, son olarak şunları söyledi:

"Çok soğuk olduğu günlerde eğer çalışılmayacak durumdaysa zaten iş yapılmıyor. Kurumlar da bu konuda titiz; aşırı soğuklarda çalışmamıza izin vermiyorlar. Hem onlar izin vermiyor hem de biz sağlığımız için çalışmıyoruz. Bu yüzden hava şartları kaynaklı ciddi bir mağduriyet yaşamıyoruz." - ESKİŞEHİR

