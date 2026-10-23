Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 462 projenin durumu görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 462 projenin durumu görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 2026 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. Vali Yılmaz, üçüncü dönem sonu itibarıyla 462 projenin 70'inin tamamlandığını, 270'inin sürdüğünü ve 103 projeye başlanacağını açıkladı.

Eskişehir'de 2026 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yılmaz, 2026 yılı üçüncü dönem sonu itibarıyla yapılan çalışmalara değindi. Kamu yatırımlarının il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yılmaz, "İlimizdeki kamu yatırımlarının 2026 yılı üçüncü dönem sonu itibarıyla genel durumlarına baktığımızda 462 adet proje yer almaktadır. İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi) verilerine göre ilimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 462 projenin 70'i tamamlanmış, 270'i devam etmekte olup 15'i ihale aşamasında, 103 adet projeye de başlanacaktır. Toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve ihtiyaçların gündeme getirilmesi önem taşımakta olup kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri gerekmektedir. Yapılan yatırımların Eskişehir'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantı, kurul üyelerinin yaptığı sunumların akabinde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok

İşte bu hiç iyi olmadı! Alınan puanın sevinci kursakta kaldı
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Sigarada yeni dönem başlıyor! Artık açık alanlarda da her yerde içilemeyecek

Sigarada yasaklar sertleşiyor! Açık alanlarda da içilmeyecek
İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası