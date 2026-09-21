Eskişehir'de hafta sonu turist yoğunluğu kent ekonomisine hareketlilik kazandırıyor

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Tarihi dokusu, modern şehir yapısı ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Eskişehir, yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olmaya devam ediyor. Kentte hafta sonları oluşan turist yoğunluğu dikkat çekiyor.

Kenti ziyaret eden tur grupları ağırlıklı olarak tarihi Odunpazarı Evleri, Porsuk Çayı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile Kentpark'ı gezme imkanı buluyor. Porsuk Çayı'nda düzenlenen bot ve gondol turlarına katılan ziyaretçiler, tarihi Odunpazarı sokaklarında ve müzelerde vakit geçiriyor.

Gelen turist kafileleri, kent merkezindeki hediyelik eşya dükkanları, lületaşı atölyeleri ve yöresel restoranlarda yoğunluk oluşturarak kent ekonomisine hareketlilik kazandırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı