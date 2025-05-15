Eskişehir'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı

Eskişehir'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı
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Eskişehir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ikinci kez düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri Vilayet Meydanı'nda yapılan törenle başladı. Etkinlikler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 21 Mayıs'a kadar sürecek Gençlik Haftası etkinlikleri, Vilayet Meydanı'nda yapılan törenle birlikte başladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalan pek çok öğrenci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular ve antrenörleri, dernekler, kulüpler ve il temsilcilikleri katıldı.

"Sizler varsanız gençliğimiz var, geleceğimiz var"

Gençlik Haftası etkinliklerinin açılış töreninde konuşma yapan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 19 Mayıs'ın Türkiye ve Türk gençliği için önemine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimiz olan gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizler varsanız gençliğimiz var, geleceğimiz var, Türkiye'nin gücü gençliğidir. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlattığı 'Gençlik Haftası'nın açılışını gerçekleştirdik. Hep birlikte etkinliklerle dolu bir hafta yaşayacağız. Ayın 21'ine kadar Gençlik Haftası'nı kutlayacağız."

Konuşmasının ardından Kalın, Vilayet Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce öğrenci ve vatandaşı, yarın Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Gençlik Şöleni kutlamalarına davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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