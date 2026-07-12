15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bisiklet turu

Eskişehir'de, yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında bir araya gelen gençler milli birlik için pedal çevirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir spor etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında çok sayıda genç bisikletleriyle bir araya gelerek şehirde tur attı. Milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla organize edilen etkinlikte katılımcılar, belirlenen güzergah boyunca pedal çevirdi. Sade ve uyum içerisinde gerçekleştirilen bisiklet turu, katılımcılara hem spor yapma imkanı sundu hem de beraberlik mesajı verdi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen etkinlik, gençlerin katılımıyla sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Bisiklet turu boyunca bir arada hareket eden gençler, günün anlam ve önemine dikkat çekerek etkinliği noktaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı