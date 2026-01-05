Eskişehir'de Emeklilerden İktidara Tepki: 18 Bin 900 TL Bir Aylık Değil, Bir Ölüm Harçlığıdır

(ESKİŞEHİR)- TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarına tepki gösteren DİSK Emekli Sen üyeleri, Eskişehir'de basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, "18 bin 900 TL bir aylık değil, bir ölüm harçlığıdır" dedi.

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 12,11 olarak kesinleşti. Memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 18,60 oldu. Emekliye verilen zam oranlarına tepki gösteren DİSK Emekli Sen üyeleri, Eskişehir Taşbaşı'nda basın açıklaması yaptı. Emeklilerin hakkının gasp edildiğini söyleyen DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, TÜİK'e tepki gösterdi. Kılıç, "Yoksulluğumuzun teknik sorumlusu siyasi iktidarsa, uygulayıcı tetikçisi TÜİK'tir. Türkiye İstatistik Kurumu, açıkladığı her veriyle emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmektedir. TÜİK'in marketi nerededir? TÜİK'in kirasını ödediği ev hangi semttedir?" diye konuştu.

"Yoksulluğun mimarı siyasal iktidar"

Hatice Kılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"2026 yılının başında, ülkemiz tarihinin en büyük yoksullaşma operasyonlarından biriyle daha karşı karşıyayız. Siyasi iktidar, sermayenin karlarını korumak ve bütçe açıklarını emekçinin sırtından finanse etmek adına kurguladığı "kemer sıkma" politikasını tam gaz sürdürmektedir. Önce asgari ücretliye dayatılan sefalet ücreti, şimdi de emeklilerin ve kamu emekçilerinin boğazına sarılan bir ilmeğe dönüşmüştür. Bugün burada, sadece rakamları konuşmak için değil; yoksulluğumuzun mimarı olan siyasi iktidardan ve bu yoksulluğu bilimsel veri kılıfıyla meşrulaştıran TÜİK'ten hesap sormak için toplanmış bulunuyoruz.

"Geçim sıkıntısı değil planlı sosyal cinayet girişimi"

Bizler, bu ülkenin fabrikalarında, tarlalarında, dersliklerinde, atölyelerinde ömür tüketmiş, değer üretmiş, bugün ise "bütçeye yük" olarak görülen milyonlarız. Ancak bilinmelidir ki, artık bıçak kemiği delip geçmiştir. Karşımızdaki tablo, basit bir "geçim sıkıntısı" değil, planlı ve programlı bir "sosyal cinayet" girişimidir. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları, enflasyonu düşürmek adı altında talebi kısmayı, yani halkın alım gücünü yok etmeyi hedeflemektedir. Bu politikanın en savunmasız kurbanları ise örgütsüz bırakılmaya çalışılan emeklilerdir. Elimizdeki veriler ve 2025 yılının ikinci yarısındaki ekonomik göstergeler, 2026 Ocak ayında emeklileri bekleyen karanlık tabloyu netleştirmektedir. Öngörülerimiz ve sahadaki gerçekler göstermektedir ki; iktidar, resmi enflasyon rakamları dışında emekliye ve memura zırnık koklatmama niyetindedir.

"Enflasyonla değil emekçiyle mücadele ediyorlar"

Enflasyonla mücadele adı altında yürütülen süreç, aslında emekçiyle mücadele sürecidir. Konfederasyonumuz DİSK'in araştırma merkezi tarafından hazırlanan raporlar, önümüze konulacak olan "zam" oranlarının bir artış değil, bir erime olduğunu kanıtlamaktadır. 2025 yılı son 6 aylık resmi enflasyonunun yüzde 12 civarında açıklanacağı varsayımıyla karşı karşıya kalacağımız tablo şöyledir: Ocak 2026'da işçi ve Bağ-Kur emeklilerine reva görülen artış oranı sadece yüzde 12 olacaktır. Çarşıda pazar fiyatlarının yüzde 50, kiranın yüzde 100 arttığı bir ortamda yüzde 12'lik artış, reel gelirde devasa bir kayıp demektir! Toplu sözleşme tiyatrosu ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda, memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yaklaşık yüzde 18,4 olacaktır. Bu oran, geçmiş kayıpları telafi etmekten uzak olduğu gibi, gelecek 6 ayın enflasyonu karşısında daha ilk aydan eriyip gidecektir!

"18 bin 900 TL bir aylık değil, bir ölüm harçlığıdır"

Hükümetin sözde bir "yasal düzenleme" lütfetmesi durumunda dahi, en düşük emekli aylığının yaklaşık 18 bin 900 TL seviyesine çıkarılması planlanmaktadır. Açlık sınırının 30 bin TL'yi zorladığı bir dönemde, 18 bin 900 TL bir aylık değil, bir ölüm harçlığıdır! Tüm bu hesaplamalar ışığında, Türkiye'deki ortalama emekli aylığının 23 bin 500 TL civarında kalacağı öngörülmektedir. Bu rakam, yoksulluk sınırının üçte birine bile denk gelmemektedir! Buradan tüm kamuoyunu uyarıyoruz: Büyük bir hak gasbı ile karşı karşıyayız. "Kök aylık" adı verilen ucube sistem yüzünden, yaklaşık 4 milyon emekli arkadaşımız, Ocak 2026'da yapılacak oransal zamlardan tek bir kuruş bile faydalanamama tehlikesiyle, yani "sıfır zam" gerçeğiyle yüz yüzedir. Eğer emeklinin kök aylığı, yapılan yüzde 12'lik artışa rağmen Hazine destekli en düşük emekli aylığı sınırının altında kalırsa, bu emeklilerin eline geçen parada hiçbir artış olmayacaktır. Devletin kasasından çıkan para aynı kalacak, emeklinin cebine giren para aynı kalacak, ancak televizyonlarda "Emekliye Zam Yaptık" naraları atılacaktır. Bu, açıkça halkı kandırmaktır, bu açıkça hırsızlıktır!

"Gasp ettikleri haklarımız için hesap soracağız"

Yoksulluğumuzun teknik sorumlusu siyasi iktidarsa, uygulayıcı tetikçisi TÜİK'tir. Türkiye İstatistik Kurumu, açıkladığı her veriyle emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmektedir. TÜİK'in marketi nerededir? TÜİK'in kirasını ödediği ev hangi semttedir? TÜİK yöneticileri hangi faturaları ödemektedir? Bizim yaşadığımız enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında dağlar kadar fark vardır. TÜİK, pinpon topu ve plastik leğen fiyatlarını baz alarak enflasyon hesaplarken; emekli peynir, zeytin, et, süt, doğalgaz ve kira fiyatları altında ezilmektedir. Resmi enflasyonun sokağın gerçeği ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. TÜİK'in verilerine göre yapılan maaş ve aylık zamları, aslında reel gelirlerin düşürülmesi operasyonudur. Bizler, bu kurumun başkanından ve verileri manipüle eden her bir bürokratından, gasp ettikleri haklarımız için hukuk önünde ve tarih önünde hesap soracağız."