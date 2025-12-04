Enflasyon Açıklandı, Yurttan Tepkiler Sürüyor ... Eskişehir: "Kalp Hastası Olmama Rağmen Yetmediği İçin 61 Yaşında Hamallık Yapıyorum"

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de yaşayan emekli maaşı yetmediği için ikinci el eşya satan dükkanların önünde hamallık yapan 61 yaşındaki İlhan Azboy, "Kalp hastası olmama rağmen hamallık yapıyorum ben yetmediği için, 61 yaşındayım. İş bekliyorum, o da olursa" dedi.

TÜİK ve ENAG kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak hesaplanırken, ENAG, kasım ayı enflasyon rakamını yüzde 2,13, yıllık enflasyonu ise yüzde 56,82 olarak duyurdu. TÜİK'in açıkladığı verilerini gerçeği yansıtmadığını ifade eden Eskişehirli vatandaşlar, bu verilerin yeni yılda emeklilere düşük zam vermek için "kağıt üzerinde" belirlendiğini ifade etti.

"Yüzde 35 kağıt üzerinde enflasyon"

Kendi enflasyonunun yüzde 70, yüzde 80 dolaylarında olduğunu söyleyen Mutlu Bozkurt, şunları söyledi:

"Enflasyon düştü deniyor. Ama bir yere bir şey almaya gittiğinizde, markete, bakkala her gittiğinizde fiyat artmış oluyor. Bugün bir ürün aldın, haftaya gidiyorsun fiyatı değişmiş oluyor. Artışlar da yüksek. Nasıl yüzde 31 enflasyon? Emekliye, memura zam yapmaya gelince yüzde 35, ama diğer ürünlere, vergilere gelince yüzde 50, yüzde 60. Yüzde 31 nasıl oluyor biz de anlamadık. Her gün her şeyin fiyatı yükseliyor. Bizim enflasyonumuz onların enflasyonunun iki katından fazla. Yüzde 70, yüzde 80 civarında vardır. Belki daha fazladır. Yüzde 35 kağıt üzerinde enflasyon. Emekliye ne kadar düşük zam verirsek düşüncesiyle açıklanmış rakamlar. Paranın değeri yok."

"Tavuk eti şimdi lüks oldu"

Eskişehir'de ikinci el eşya alım-satımı yapan dükkanların önünde hamallık yapan 61 yaşındaki kalp hastası emekli İlhan Azboy, şöyle konuştu:

"Emekli olarak burada iş bekliyorum. Maaşımız az olduğundan dolayı yetmiyor. Benim düzenim düzgün olsa burada iş beklemem herhalde. 10 yıldır emekliyim. Kalp hastası olmama rağmen hamallık yapıyorum ben yetmediği için 61 yaşındayım. İş bekliyorum, o da olursa. Üç dört günde bir iş çıkıyor. Biri buzdolabı alacak da çıkaracağız da. Yoksa belli bir işimiz yok. Maaşımıza katkı olsun, evimizin ekmeğine katkı olsun diye burada beklenti içindeyiz. Bir miktarı da yok, adam bize ne verirse eyvallah deyip çekilip gidiyoruz. Zorluğundan ziyade beklenti, umut, acaba evimize bir katkımız olur mu? Yetmediğinden, yetse ben niye bekleyeyim ki burada. Ben de gider sobanın arkasında yatarım. Tavuk eti bile bize lüks oldu. Eskiden tavuk eti en son kullandığımız şeydi, şimdi lüks oldu."

"Bizim enflasyonumuz yüzde 70, yüzde 80"

Yeni yılda 2025'i arayacaklarını söyleyen Şenol Toprak, "TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar gerçeği yansıtmadığı için bize de gerçek rakamlar emekli olarak yansımayacak. Dolayısıyla çok kötü bir 2026 bizi bekliyor. Her geçen gün alım gücümüz daha geriye düşüyor. Herhalde 2025'i 2026'da arayacağız. Bizim enflasyonumuz yüzde 70, yüzde 80. Biz ENAG'ı baz alacağımız için ki ENAG bile gerçeği yüzde 100 yansıtmıyor. Ona göre değerlendirirsek hiç de iyi bir durum bizi beklemiyor" ifadelerini kullandı.