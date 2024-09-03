Eskişehir'de Düğün Sezonu Ekim Ayına Kadar Devam Edecek

Eskişehir'de bu sene geç başlayan düğün sezonunun ekim ayına kadar devam etmesini beklediklerini belirten kuyumcu esnafı, en çok alyansların tercih edildiğini ve fiyat artışının altına olan ilgiyi yoğunlaştırdığını açıkladı.

Yaz mevsimiyle birlikte başlayan düğün sezonu devam ediyor. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler bütçelerine göre alışverişlerini sürdürürken, kuyumcu esnafı işlerinin genel durumuyla ilgili konuştu. Eskişehir Kuyumculuk Mağaza Müdürü Emre Öztürk, fiyatların yükselmesi nedeniyle düğünlerde tercih edilen altın satışlarının azaldığını söyledi. Bu sene düğün sezonunun geç başladığı ve ekim ayının sonlarına kadar devam etmesini bekledikleri bilgisini paylaşan Öztürk, en çok alyans, tektaş yüzük ve setlerin tercih edildiğini ifade etti. Fiyatların hızla artmasının altına olan ilgiyi yoğunlaştırdığını da belirten Öztürk, yatırım amaçlı olarak çeyrek altın, ata altın ve 24 ayar gram altın gibi ziynet ürünlerinin satın alındığını dile getirdi.

"Ekim ayının sonlarına kadar sezonun devam edeceğini düşünüyoruz"

Kuyumcu Emre Öztürk, "Satışlarımız fiyatların yüksek gitmesi sebebiyle azaldı. Özellikle düğünler için satılan altınlar için konuşursam, oldukça azalmış durumda. Müşterilerimiz bilezik yerine daha çok çelik ata gibi ziynet ürünlerini tercih ediyor. Takılık ürünlerde bir nebzede olsa azalma var. Düğün sezonunda alyanslar tercih ediliyor. Alyanslarla beraber tektaş yüzükler ve daha sonrasında setler tercih ediliyor. Setlerin satışlarında azalmalar gerçekleşti. Daha büyük setler yerine minimal setler tercih ediliyor. Küçük ürünler revaçta diyebiliriz" dedi.

"Fiyatların hızla artması altına olan ilgiyi yoğunlaştırıyor"

Bu sene sezonun geç başladığını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim ayının sonlarına kadar sezonun devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasada hareketlilik devam ediyor ama müşterilerin fiyatların biraz düşmesi ile ilgili beklentileri vardı. Müşteriler kendilerini biraz daha sezon sonuna doğru ayarlamışlardı. Fiyatların düşmediğini gördüklerinde alıma başlayacaklardır. Ekim sonuna kadar fiyatların hem yükseleceğini hem de alışverişlerin artacağını düşünüyorum. Şu anda ziynet altınları daha çok satılıyor. Fiyatların hızla artması altına olan ilgiyi arttırıyor. Takılık ürünlerde en çok tercih edilen alyanslar ama yatırım amaçlı bakılacak olursa da ziynet ürünleri alınabiliyor. Ziynet ürünlerinden en çok tercih edilenler ise çeyrek altın, ata altın ve 24 ayar gram altın oluyor." - ESKİŞEHİR