Eskişehir'de Damatlık Elbise Satışları Yaz Sezonunda Artış Gösterdi

Eskişehir'de Damatlık Elbise Satışları Yaz Sezonunda Artış Gösterdi
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Eskişehir'de damatlık elbise satışlarında yaz mevsimiyle birlikte bir artış yaşanırken, esnaflar önceki yıllara göre daha duygulu bir piyasa ile karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Müşterilerin markalardan daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneldiği gözlemleniyor.

Eskişehir'deki esnaflarda damatlık elbise satışları yaz aylarıyla birlikte artmaya başladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu hız kazandı. Damatlık satışı yapan esnaf Nurcan Şen, kışa göre satışlarda artış görüldüğünü, ama önceki senelere göre duygunluk yaşandığını söyledi. Satış sorumlusu Nurcan Şen, alışveriş merkezleriyle kıyasla fiyat avantajına rağmen karar sürecinde tereddütlerin yaşandığını belirtti. Müşterilerin alışkanlıklarına ve damatlık fiyatlarına değinen Şen; "Kumaş tercihleri maddi duruma göre değişiyor. İyisini isteyen de var uygun fiyatlısını isteyen de var. Her mağazada içinde pahalı da ucuz da bulunuyor" dedi.

"Önce markalara gidiyorlar sonra geri geliyorlar"

Müşterilerin ilk etapta markalara yöneldiğini ancak fiyat dengesini fark edip geri döndüklerini anlatan Şen, "Fiyatlar 5 binden başlıyor 9 bine kadar damatlık elbiseler var. Bir alışveriş merkezine gittiğinizde 20 bin lira, aynı kumaş, kaliteleri aynı firmalar dikiyor. Satışları alışveriş merkezleri tabii ki etkiliyor. Takım için 8 bin lira dediğimizde, bu fiyata alışveriş merkezinden alırız gibi bir düşünce oluyor ama oraya gittiklerinde burasının daha uygun olduğunu fark ediyorlar. İlk etapta burayı gezen insan buradaki fiyatlarla oradaki fiyatların neredeyse bir olduğunu düşünüp hiç olmazsa markadan alalım diyorlar ama gezip geri gelenler var" diye belirtti.

Damatlıklarda eksiksiz takım

Damatlık setlerinin içeriği de oldukça zengin olduğunu söyleyen Nurcan Şen; "Takımlarda ceket, pantolon, yelek, gömlek, papyon, yaka çiçeği, kol düğmesi ve kuşağı dahil. Sadece ayakkabı dahil değil" ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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