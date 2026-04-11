Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Eskişehir'de Yağlık Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor' projesi kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı. Her tohumun Türkiye'nin yağ üretimine katkı sağlaması bekleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Eskişehir'de Yağlık Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor' projesi yürütülüyor. Bu kapsamda, toprakları daha bereketli kılmak amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı. Her tohumun geleceğin hasatına ve Türkiye'nin yağ üretimine güç katacağı belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, emek veren tüm çiftçilere hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
