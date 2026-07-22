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Keskinli çiftçisinin buğday sevinci

Keskinli çiftçisinin buğday sevinci
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Eskişehir'de buğday hasadında geçen yıla göre verim ciddi oranda artarken, saman ve balya piyasasındaki durgunluk çiftçileri endişelendiriyor.

Eskişehir'de buğday hasadında geçen yıla oranla ciddi bir verim artışı yaşanırken, saman ve balya piyasasındaki durgunluk üreticiyi düşündürüyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'nde buğday hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki üreticiler, iklim şartlarının etkisiyle bu yıl buğday veriminde geçtiğimiz yıllara kıyasla gözle görülür bir artış yaşandığını belirtiyor. Dönüm başına alınan ürün miktarından memnun olan çiftçiler, diğer yandan saman ve balya piyasasında yaşanan durgunluk ile alıcı bulamamaktan şikayet ediyor.

"Geçen yıl üretim dekarda 200 kiloydu, bu sene 550 kiloya kadar çıkıyor"

Keskin Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmet Yalçın, buğday tarlalarında yer yer farklılıklar olsa da genel rekolteden memnun olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Onda da sıkıntı var. Yani dolgun yerler de var, cansız olan yerler de var. Mahsul bu sene güzel. Yani buna şükür. Daha önceki yıllardan bu verimleri biz alamıyorduk. Mesela bu sene dekarda 400'den başlıyor, 500, 550'ye kadar buğday alabiliyoruz. Geçen sene aldığımız 200-250 kiloydu"

"Şimdi soran da yok, alıcı da çıkmıyor"

Üretilen mahsulün ardından piyasadaki talep yetersizliğine dikkat çeken bir diğer bölge çiftçisi Mahmut Kesikbaş ise saman fiyatlarındaki belirsizliğe değinerek şunları söyledi:

"Bin 500 liralardan başladı, bin 600 bin 700'e çıktıydı. Şimdi soran da yok. Toplama çekecek herhalde saman. Alan, alıcı da çıkmıyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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