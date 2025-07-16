Eskişehir'de Balık Satışı Artıyor: Sardalya ve Kefal Zamanı

Eskişehir'de Balık Satışı Artıyor: Sardalya ve Kefal Zamanı
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Eskişehirli balık satıcısı Battal Gazi Coşkun, yaz aylarında sardalya ve kefal satışlarının arttığını ve bu balıkların fiyatlarının yükseldiğini açıkladı. Taze balık için göz, et ve deri kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eskişehirli balık satıcısı Battal Gazi Coşkun, en lezzetli dönemine giren sardalya, kefal, çupra ve levrek satışının arttığını belirtti.

Sıcakların artmasıyla birlikte balık çeşitlerindeki tercihler de mevsime bağlı olarak farklılık gösteriyor. Bu ayların ise sardalya ve kefalin en lezzetli zamanı olduğunu söyleyen Coşkun, bu balıkların kış aylarında 100-150 TL iken yaz aylarında bu fiyatların 200 ve üzerinde seyrettiğini, aynı zamanda ithal olan Norveç somonunun da kış aylarına göre yaz aylarında yüzde 50 fiyat artışı gösterdiğini belirtti.

"Buz balığı sinek, böcek ve tozdan koruyor"

Balığın her zaman buzdolabında, buzun içinde bekletilmesi gerektiğini belirten Coşkun, "Dışarıda bekleyen balıklar kısa sürede bozulabilir. Bu nedenle balıkları dolabımda buz içerisinde muhafaza ediyorum. Buz, balığı sinek, böcek ve tozdan koruyup daha taze kalmasını sağlıyor" dedi.

"Taze balığı gözünden tanırsın"

Vatandaşın taze balığı anlayabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Coşkun, "Balığın gözlerinin parlak ve dışa doğru bombeli olması taze olduğunu gösterir bununla birlikte etine bakılmalı ve balığın derisinin parlak olması da yine taze olduğu anlamına gelir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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