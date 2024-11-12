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Eskişehir'de 'Askıda Simit' Uygulaması Suiistimal Ediliyor

Eskişehir'de 'Askıda Simit' Uygulaması Suiistimal Ediliyor
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Eskişehirli simitçi Elvan Dönmez, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı 'Askıda simit' uygulamasının suiistimal edildiğini belirterek, artık simitleri sadece gerçekten muhtaç olanlara dağıttığını açıkladı. Dönmez, durumları iyi olan vatandaşların ihtiyaç sahiplerinin rızkına göz dikmemesi gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de esnaflık yapan Elvan Dönmez, ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için hayata geçirdiği 'Askıda simit' uygulamasının suiistimal edildiğini, bu sebeple bağışlanan simitleri artık gerçekten maddi durumunun iyi olmadığını gözlemlediği insanlara dağıttığını anlattı.

Odunpazarı'nda simitçilik yaparak geçimini sağlayan Elvan Dönmez, 'Askıda Simit' uygulaması çerçevesinde hayırsever vatandaşların bağışladığı simitleri maddi durumu olmayan insanlara ücretsiz veriyor. Askıya konulması için alınan simitleri bir defterde not ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret eden Dönmez, iyi niyetinin bazı vatandaşlar tarafından suiistimal edilmesi nedeniyle artık simitlerini askıya takmıyor. Uygulamasını gerçekten ihtiyacı olduğunu gözlemlediği kişilere simit dağıtarak sürdüren hayırsever esnaf, durumu yerinde olan vatandaşların maddi açıdan yetersiz kalan insanların rızkına göz dikmemesini istiyor.

"Boynunda bir parmak altın zincir ve kolunda bilezik var ama askıdan simit almaya geliyor"

Simitçi Elvan Dönmez, artık askıda simit bulundurmamasıyla ilgili olarak, "Askıda simit uygulamamız bayağı ilgi gördü. Askıya simit veren vatandaşlardan Allah razı olsun. Vermek isteyip veremeyenlere de Allah vermeyi nasip etsin inşallah. Fakat maalesef bunun son derece suiistimal edildiğini gördüm. Bakıyorsun, boynunda bir parmak altın zincir ve kolunda bilezik var ama askıdan simit almaya geliyor. Ben bunu gerçekten ihtiyacı olan insanlar faydalansın diye askıya koyuyorum. Bu nedenle artık gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüklerime askıdan simit veriyorum. Artık askıya simit takmıyorum. Kendi gözümle gördüğüm ve askıdaki simitlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına boynuma vebal bildiğim için böyle yapıyorum. Ben bu vebalin altında kalmak istemiyorum" dedi.

"Durumu yerinde olan vatandaşlar ihtiyaç sahibi insanların rızkına göz dikmesinler"

Çok eski zamanlardan beri bu uygulamayı yaptığını söyleyen Dönmez, sözlerinin devamında, "Uygulamanın ismini yaklaşık 2 ay önce yazıya dökerek simit arabamın camına yapıştırdım, öyle daha fazla ilgi gördü. İnsanlar, 'Askıda simit uygulamanız varmış, bu da benden olsun' deyip para üstünü almamaya başladı ya da ayrıca destek sağladı. Bu insanlar, 'Emanetlerimiz sizdedir' diyorlar. O yüzden ben de yerine ulaştırmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Dolayısıyla lütfen durumu yerinde olan vatandaşlar ihtiyaç sahibi insanların rızkına göz dikmesinler. Bu hem Allah katında büyük günah hem de ayıp. Beni kandıranın eline bir şey geçmez ancak öbür tarafta onlar vebalini verir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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