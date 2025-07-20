Eskişehir'de Arkadaş Grubu Sportif Balıkçılıkla Çevre Duyarlılığı Gösteriyor

Eskişehir'de Arkadaş Grubu Sportif Balıkçılıkla Çevre Duyarlılığı Gösteriyor
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Tepebaşı ilçesinde bir grup arkadaş, yakaladıkları balıkları sportif balıkçılığın sürmesi için tekrar gölete bırakıyor. Yakaladıkları 10-12 balıkla çevre bilincine örnek oluyorlar.

Eskişehir'de bir arkadaş grubu yakaladıkları balıkları sportif balıkçılığın devam edebilmesi için tekrar gölete bırakıyorlar.

Tepebaşı ilçesinde bulunan gölette bir arkadaş grubu sportif amaçlı balık tutuyor. Bu balık tutma etkinliği sırasında yaklaşık 3 ila 10 kilo arasında olan yaklaşık 10-12 balık yakalıyorlar. Tuttukları balıkları ise bu spor dalının devam edebilmesi adına tekrar göllere bırakıyorlar. Yaptıkları bu davranış ise çevre duyarlılığına iyi bir örnek oluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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