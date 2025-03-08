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Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Karanfil ve Gül Öne Çıktı

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Karanfil ve Gül Öne Çıktı
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Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar en çok karanfil ve gül tercih etti. Çiçek fiyatları ise buketler için 150 ila 1500 TL arasında değişiyor.

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vatandaşların en çok tercih ettiği çiçek türü karanfil ve gül oldu.

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle çiçekçilerde yoğunluk oluştu. Eşine, annesine, sevgilisine hediye almak isteyenler çiçeklerde kalabalığa sebep oldu. Eskişehir'de esnaf olan Ahmet Köylü oluşan yoğunluktan memnun olduğunu dile getirirken vatandaşların en çok karanfil, gül ve buket tercih ettiğini vurguladı. Fiyatların tercihlere göre değiştiğini ifade eden Köylü, "Kadınlar günü olduğu için işlerimiz baya yoğun. Bu yoğunluktan oldukça mutluyuz. Kurumsal olarak hediye alanlar karanfil tercih ederken eşine, sevgilisine, annesine alanlar ise daha çok tek gül ve buket tercih ediyor. Buketlerin fiyatı 150 ila bin 500 TL arasında değişiyor. Tek güllerin fiyatı ise 150 liradan başlıyor. Tercihe göre fiyatlar da değişiklik gösteriyor. Buradan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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