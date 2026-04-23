Eskişehir'de 23 Nisan coşkusu Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yaşandı

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı renkli gösterilerle coşkuyla kutlandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Şehit Anıl Gül Spor Salonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, çocukların sergilediği gösteriler büyük beğeni topladı. Etkinlikler çerçevesinde, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrenciler de anıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, çocukların bayram sevincine hüzünde eşlik etti. Okunan şiirler ve sergilenen koreografiler salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Kutlama programına protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Törene; Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da katıldı.

Program, öğrencilerin protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı