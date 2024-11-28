Eskişehir'de 1,7 Milyon TL Değerinde Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Eskişehir'de polis, tütün kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenleyerek 1 milyon 125 bin dolu makaron ele geçirdi. İşlemler başlatılan iki kişi tutuklandı.
Eskişehir'de 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde bir tır kasasında piyasa değeri 1,7 milyon TL olan 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ürünlerinin kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde, bir tırın kasasında piyasa değeri 1,7 milyon TL olan 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda yakalanan Ö.İ. ve K.Y. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.