Haberler

Gençler 'Afet Zamanlarında Dijital Gönüllülük' için bir araya geldi

Gençler 'Afet Zamanlarında Dijital Gönüllülük' için bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği 'Afet Zamanlarında Gençlerin Dijital Gönüllülüğü' projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi'nde iki günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, kriz anlarında bilgi kirliliğiyle mücadele ve dijital gönüllülüğün etkin kullanımı ele alındı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 'Afet Zamanlarında Gençlerin Dijital Gönüllülüğü' projesi kapsamında çalıştay düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gönüllüyüz Biz Proje Destek Programı' kapsamında kabul edilen 'Afet Zamanlarında Gençlerin Dijital Gönüllülüğü' projesi hayata geçirildi. Bu çerçevede, Anadolu Üniversitesi'nde 2 günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Güllüpınar'ın koordinatörlüğünde yapılan çalıştayda, kriz anlarında bilgi kirliliğiyle mücadele ve dijital gönüllülüğün etkin kullanımı ele alındı.

Afet anlarında doğru bilgiye erişimin güçlendirilmesi hedeflendi

Disiplinlerarası bir yaklaşımla planlanan etkinlik kapsamında; afet bilinci, veri okuryazarlığı ve dijital güvenlik konularında uzman akademisyenlerin katılımıyla paneller düzenlendi. Dijital gönüllülük alanında yaşanan ihtiyaç ve sorunların analiz edilmesi ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi çalıştayın önemli başlıkları arasında yer aldı. Programın uygulamalı bölümünde ise katılımcılar, kodlama bilgisi gerektirmeyen (no-code) araçlar kullanarak doğrulama çözümleri ve prototipler üretme imkanı buldu.

Çalıştayda; Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu, Dr. Tuğba Mutlu, Dr. Hatice Büber Kaya, Dr. Nihan Özbaltan'ın yanı sıra saha yetkilisi Sait Çetin ve kodlama uzmanı Mustafa Alkan konuşmacı olarak yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
title