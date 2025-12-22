Gençler 'Afet Zamanlarında Dijital Gönüllülük' için bir araya geldi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 'Afet Zamanlarında Gençlerin Dijital Gönüllülüğü' projesi kapsamında çalıştay düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gönüllüyüz Biz Proje Destek Programı' kapsamında kabul edilen 'Afet Zamanlarında Gençlerin Dijital Gönüllülüğü' projesi hayata geçirildi. Bu çerçevede, Anadolu Üniversitesi'nde 2 günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Güllüpınar'ın koordinatörlüğünde yapılan çalıştayda, kriz anlarında bilgi kirliliğiyle mücadele ve dijital gönüllülüğün etkin kullanımı ele alındı.

Afet anlarında doğru bilgiye erişimin güçlendirilmesi hedeflendi

Disiplinlerarası bir yaklaşımla planlanan etkinlik kapsamında; afet bilinci, veri okuryazarlığı ve dijital güvenlik konularında uzman akademisyenlerin katılımıyla paneller düzenlendi. Dijital gönüllülük alanında yaşanan ihtiyaç ve sorunların analiz edilmesi ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi çalıştayın önemli başlıkları arasında yer aldı. Programın uygulamalı bölümünde ise katılımcılar, kodlama bilgisi gerektirmeyen (no-code) araçlar kullanarak doğrulama çözümleri ve prototipler üretme imkanı buldu.

Çalıştayda; Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu, Dr. Tuğba Mutlu, Dr. Hatice Büber Kaya, Dr. Nihan Özbaltan'ın yanı sıra saha yetkilisi Sait Çetin ve kodlama uzmanı Mustafa Alkan konuşmacı olarak yer aldı. - ESKİŞEHİR