Eski Tip Sürücü Belgelerinin Geçerliliği Sona Eriyor

Zonguldak Valiliği, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına son günleri beklemeden işlemlerini tamamlamalarının önem taşıdığı belirtildi. Sürücü belgesi yenileme işlemlerinin Nüfus Müdürlüklerinden randevu alınarak yapılabildiği hatırlatılan açıklamada, başvuru yoğunluğunun yaşanabileceği özellikle temmuz ayının son haftasına kalınmaması gerektiği vurgulandı.

1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla eski tip belgelerini yenilemek isteyen sürücüler için uygulanacak yeni ücret tarifesi de paylaşıldı. B sınıfı sürücü belgesi için belirlenen toplam ücret 7.438,60 TL oldu. Bu ücretin; 1.420 TL değerli kağıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç bedelinden oluştuğu bildirildi. Diğer sınıf belgeler için harç tutarının farklılık gösterebileceği kaydedildi.

Vatandaşların işlemlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla Zonguldak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi. - ZONGULDAK