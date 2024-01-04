ESHOT Genel Müdürlüğü, Sürücü Yetiştirme Programı'nı tamamlayan 47 şoförü işe aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, şoför alımlarında İZELMAN Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Sürücü Yetiştirme Programı'nı başarıyla tamamlayan 47 şoför işbaşı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, İZELMAN Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Sürücü Yetiştirme Programı'nı başarıyla tamamlayan 47 şoför işbaşı yaptı.

Yeni personele başarı dileklerini ileten ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, "Sürücü Yetiştirme Programı'nı, Başkanımız Tunç Soyer'in, personel alımlarında liyakati esas alan vizyonu doğrultusunda hayata geçirdik. Sürücülük becerilerinin dışında kriterler de isteyen bu program, kurumumuzda görev yapan şoförlerin niteliğini de artırıyor. Sosyal Projeler Dairemizin de katkılarıyla oluşturulan eğitim programı sonunda başarılı olamayan adaylar, altı ay bekledikten sonra tekrar başvuru yapabiliyor. Başvuru ve işe alım süreçlerini İZELMAN şirketimiz yürütüyor" dedi.

ŞOFÖR ADAYLARINA YOĞUN EĞİTİM

Sürücü Yetiştirme Programı kapsamında şoför adayları yoğun eğitimden geçiyor. İZELMAN'ın yaptığı ön değerlendirmenin ardından 61 saatlik Farkındalık Eğitimi'ne alınan adaylara; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda; Engelli Farkındalığı, İletişim Becerileri, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Öfke Kontrolü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İşaret Dili, Çocuğun Haklarının Hayata Geçirilmesinde Yerel Yönetim Personelinin Önemi, Çocuk Dostu Ulaşım, Ayrımcılıkla Mücadelede Temel Kavramlar ve Kapsayıcı Politikalar dersleri veriliyor.

Farkındalık Eğitimi'nden 70 puan ve üzerinde alan adaylar, ESHOT Genel Müdürlüğü'nde teorik ve pratik eğitim görüyor; son olarak da direksiyon sınavına giriyor. Tüm sınavlar araç içi kamera ile kayıt altına alınıyor.