Haberler

Türkiye-İran sınırında 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye-İran sınırında 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran gümrüğündeki sistemsel arıza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'den İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran gümrüğünde yaşanan sistemsel arıza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'a geçmek ve ihraç yüklerini teslim etmek isteyen tır şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa yol açtı. İran tarafındaki gümrük sistemlerinde meydana gelen arıza sebebiyle geçişlerin yavaşlaması üzerine, tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 5 kilometreye ulaştı.

Yol kenarında sıra bekleyen sürücüler, bölgede araç park sahası bulunmadığı için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kaldıklarını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı

Üçüncü dalga operasyonda ünlü şarkıcının kardeşi de gözaltında
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama

DEM Parti'nin kalesinde zılgıtlarla karşılandı
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü

CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi