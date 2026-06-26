Türkiye-İran sınırında 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran gümrüğündeki sistemsel arıza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
Türkiye'den İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran gümrüğünde yaşanan sistemsel arıza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'a geçmek ve ihraç yüklerini teslim etmek isteyen tır şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa yol açtı. İran tarafındaki gümrük sistemlerinde meydana gelen arıza sebebiyle geçişlerin yavaşlaması üzerine, tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 5 kilometreye ulaştı.
Yol kenarında sıra bekleyen sürücüler, bölgede araç park sahası bulunmadığı için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kaldıklarını belirtti. - HAKKARİ