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Erzurumspor Kafilesine Antalya'dan Moral Ziyareti

Erzurumspor Kafilesine Antalya'dan Moral Ziyareti
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Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kamp yapan Erzurumspor kafilesini ziyaret ederek moral verdi ve baklava ikramında bulundu. Dernek Başkanı Nihat Öztürk, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ın doğum gününü de kutladı.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Antalya'da kampta bulunan Erzurumspor kafilesini ziyaret ederek moral verdi.

Ümraniyespor maçı öncesi Antalya'da kamp yaptıkları otelde mavi beyazlı takım kafilesi ile bir araya gelen Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulundu.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve Teknik Direktör Hakan Kutlu, Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Öztürk ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Öztürk, bu arada yeni yaşını kutlayan Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ında doğum gününü pasta keserek kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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