Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum Çayı'nda Rafting Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum Çayı'nda Rafting Yaptı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum Çayı'nda rafting yaparak doğa sporlarına olan ilgisini bir kez daha gösterdi. Etkinlik, bölgenin turizm potansiyelini arttırmayı ve doğa sporlarını tanıtmayı hedefliyor.

Göreve başladığı günden bu yana bir çok ekstrem ve doğa sporu yaparak dikkat çeken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu defa da Tortum Çayı'nın azgın sularında rafting yaptı. Zaman zaman yürekleri ağızlara getiren etkinlikte, rafting tutkunları Vali Çiftçi ile adrenalin dolu anlar yaşadı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu güne kadar kayak, buz tırmanışı, karda rafting, bisiklet, offroad, ata binme ve daha bir çok doğa sporu ile gündeme geldi. Vali Çiftçi'nin adrenalin listesine bu defa raftingt de eklendi. Erzurum'un Tortum ilçesi Tortum Çayı üzerinde, Pehlivanlı Mahallesi Kireçli Köprü'den başlayarak Uzundere ilçesine kadar uzanan yaklaşık 7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen rafting etkinliği, bölgenin doğa sporları potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübü, Uzundere Doğa Sporlar Kulübü ve Yusufeli Doğa Sporlar Kulübü ile birlikte turizm rotası kapsamında, Tortum ilçesini Uzundere ilçesine bağlayan alanda bot raftingi düzenlendi. Etkinliği hedefi iki ilçede turizm potansiyelini yükseltip yerli ve yabancı turistlere doğa sporlarını tanıtmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek, aynı zamanda su sporlarını eğitim ve organizasyon faaliyetlerinde üst seviyede tutup bu şekilde Türkiye'den doğa sporlarını açılan bir kapı haline getirmek olarak ifade edildi.

"Eşsiz ve heyecanlı bir deneyim yaşadık"

Vali Mustafa Çiftçi, ilk kez rafting yaptığını belirterek, "Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti ve aynı zamanda Avrupa Kış Oyunları başkentti. Bu anlamda Erzurum'da farklı etkinliler yapıyoruz. Bu günde Tortum Çayı'nda rafting deneyimi yaşadık. Çok heyecanlı bir spor. Ekip uyumu önemli. Herkesi bu sporu yapmak için ilimize davet ediyorum. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yol aldık. Erzurum sadece kış sporları değil, eşsiz coğrafyası ve iklimi ile çok farklı spor dallarına imkan sağlamaktadır" dedi.

"Erzurum doğa sporlarının merkezi olacak"

Erzurum'da doğa sporlarının geliştirilmesi noktasında son yıllarda dikkat çekici etkinliklerin altına imza atan Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Kuzey ilçelerimizde turizm rotası kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek ve burası doğa sporlarının Türkiye'den dünyaya açılan bir kapısı haline gelecek. Aynı zamanda turizm rotası kapsamında yerli yabancı turistlerin kamp karavan ve buna benzer alanlarda konaklamaları için çeşitli çalışmalar yapılacak" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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