Erzurum'un Yakutiye ilçesinde muhtarlık seçimini 6'ncı kez kazanan Cemal Korkmaz

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nin 25 yıllık muhtarı Cemal Korkmaz, aday olduğu muhtarlık seçimini 6'ncı kez kazandı.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Rabia Ana Mahallesi'nin muhtar adayı oldu ve yeniden seçilerek mazbatasını aldı

1999 yılında Rabia Ana Mahallesi'nden muhtar seçilen Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 21 bin nüfuslu Rabia Ana Mahllesi'nde 5 dönem muhtarlık seçimlerini kazanarak görevini sürdürdü. Mahallelilerin sevgi teveccühü ile yeniden altıncı dönemde de muhtarlığa aday olan Muhtar Cemal Korkmaz, seçmenlerin 6'ncı kez teveccühü ile yeniden Rabia Ana Mahallesi'nin muhtarı olarak seçildi.

Yakutiye Yüksek Seçim Kurulu Müdürü Recai Varol'dan mazbatasını alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, Rabia Ana Mahallesi Muhtarı Cemal Korkmaz, "Hasan-i Basri Mahallesi Muhtarlığı'nın daha sonra mahallelerin birleşmesi sonucunda 23 mahallenin birleşimi ile Rabia Ana Mahallesi'nin muhtarı olarak 2014-2024 arasında mahallemizin sıcak ilgisi ile 6'ncı seçim dönemimde aynı gönül ile hep beraber mahallemizi güzelleştirmek, adına mahallelilerime bir kez daha layık olmaya çalışacağım. Allah nasip ederse, geçmiş dönem tecrübem ve ekibimle bu dönem daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Şahsımı ve ekibimi destekleyen, kıymetli mahalle sakinlerime bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ERZURUM