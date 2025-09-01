Erzurum'un Turizm Sektörü Ciddi Ekonomik Zorluklarla Karşı Karşıya

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Erzurum Şube Başkanı Ela Tanhaş, Erzurum'un turizm ve yeme-içme sektöründe ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Tanhaş, Erzurum'a bedelli askerlik uygulamasının devreye alınmasını istedi.

TÜRES Erzurum Şube Başkanı Tanhaş, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, yüksek maliyetler ve özellikle kalifiye personel yetersizliği nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Erzurum'un turizm potansiyelinin, tarihi ve doğal zenginliklerine rağmen yeterince değerlendirilemediğini ifade eden Tanhaş, kış turizminin dışında kalan dönemlerde sektördeki sıkıntıların daha da arttığını belirtti.

Tanhaş, "Mevsimsel dalgalanmalar, turizm sezonunun sadece birkaç ayla sınırlı olması ve yerel halkın alım gücünün düşüklüğü sektörü zorluyor. Nitelikli personel bulmakta da büyük sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

"Erzurum'a bedelli askerlik verilmeli"

Ela Tanhaş, Erzurum ekonomisinin canlanması için bedelli askerlik uygulamasının şehre getirilmesi gerektiğini savundu. Tanhaş, bedelli askerlik dönemlerinde, şehre gelen gençlerin ve ailelerinin ekonomik hareketlilik sağladığını ve bunun otelcilik, yeme-içme sektörü gibi birçok alana katkı sunduğunu belirtti.

"Erzurum, bedelli askerlikten faydalandığında, şehre binlerce kişi gelir. Bu da turizmden ticarete kadar birçok sektöre canlılık getirir" diye konuşan Tanhaş, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının bu konuda daha fazla destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ela Tanhaş, ayrıca yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının sektöre yönelik daha fazla teşvik ve destek sağlaması gerektiğine dikkat çekti. - ERZURUM