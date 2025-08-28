Erzurum'un Coğrafi İşaretli Ürünleri Dünya ile Buluşuyor

Erzurum Ticaret Borsası son yıllarda yapmış olduğu Coğrafi İşaretli Ürün tescil sayısı ve Türkiye'deki Coğrafi İşaretli iller sıralamasındaki başarılarını sürdürmeye, unutulmuş lezzetlerini, kültürel değerlerini ve gastronomi şehri Erzurum'u, hazırladığı tanıtım videolarıyla tanıtmaya, gün yüzüne çıkarmaya ve geniş kitlelere duyurmaya devam ediyor.

Erzurum Ticaret Borsası 2018 yılı itibariyle başlatmış olduğu Coğrafi İşaretli ürün çalışması atağını hızlı bir şekilde üst seviyelere taşıyarak bugün itibariyle Coğrafi İşaretli ürün sıralamasında Türkiye genelinde 3.'üncü sırada yer alıyor.

48 ürün ile Erzurum Ticaret Borsası Erzurum İl genelinde coğrafi işaretli ürün sayısı ile birinci sırada yer alıyor. Ayrıca İl genelindeki diğer kurumlarım ve kuruluşların coğrafi İşaretli ürün belgeleri sayısı ise 13 olup, toplamda ise il genelindeki coğrafi İşaretli ürün sayısı toplamı 61.

Bu anlamda Erzurum Ticaret Borsası coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve geniş kitlelere ulaştırılması ve bu lezzetlerin her daim gün yüzünde tutulması noktasında da birbirinden değerli çalışmalara imza atılıyor.

Bu noktada Erzurum Ticaret Borsası başvurularını tamamlamış olduğu Erzurum'un kültürel mirası olarak da adlandırılan coğrafi işaretli ürünlerinden Erzurum kahvaltısını oluşturan 23 Coğrafi İşaretli ürün için tarihe tanıklık yapmış büyüklerimizden ve annelerimizden bu ürünlere ilişkin görüş ve bilgiler alarak Erzurum Kahvaltısının geçmişini hazırlamış olduğu tanıtım videosu ile gün yüzüne çıkardı. Erzurum'un tarihi, kültürel ve il genelindeki farklı lokasyonlarına ilişkin görüntülere de yer verilen Erzurum Kahvaltısı tanıtım videosu, kısa sürede geniş kitleler tarafından izlendi ve beğeni topladı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise yaptığı açıklamada, "Gastronomi kenti Şehrimizin tanıtımı, gelişimi ve hak ettiği noktaya uluşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Coğrafi İşaretli ürün sayımızı her geçen gün artırarak bugün Ülkemizde Coğrafi İşaretli Ürün sıralamasında 3'üncüyüz. Erzurum Ticaret Borsası 48 ürün ile de Kurum olarak da şehrimizde bu başarıyı tek başımıza göğüslemiş durumdayız. Tabi ki çalışmalarımıza bütün hızımız ile devam ediyoruz. Başarılarımızı artırmaya devam edeceğiz. Erzurum Kahvaltısı noktasında ise 23 ürünümüze ilişkin tanıtım videosu hazırladık. Bu video ile yaşayan miraslarımız annelerimiz ve büyüklerimizin destekleri ile unutulmuş lezzetlerimizi yeniden gün yüzüne çıkarmaya ve Erzurum Kahvaltısını ülkemize ve dünyaya tanıtmaya karar verdik. İnşaAllah bundan sonraki süreçlerde de şehrimizin lezzetlerini hazırlayacağımız tanıtım videoları, haber metinleri ile tüm yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarımızdan yayınlamaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM