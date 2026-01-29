Haberler

Çin'den Güney Kore'ye, eğitimden yatırıma: ETSO Ocak ayında dolu dizgin

Güncelleme:
ETSO Ocak ayı meclis toplantısında, Erzurum'un ekonomik stratejileri ve uluslararası ticaret fırsatları değerlendirildi. Başkanvekili Serhat Kılıç, gençlik ve girişimcilik projelerine vurgu yaparak, şehrin kalkınma hedeflerini dile getirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz idaresinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yönetim Kurulu'nun bir aylık faaliyet raporunu sunan ETSO Başkanvekili Serhat Kılıç, Erzurum iş dünyasının ufkunu açacak uluslararası temaslara ve şehrin ekonomisine yön verecek stratejik adımlara dikkat çekti.

Küresel ticaret ve ihracat vizyonu

Ocak ayının Erzurum'un dışa açılımı açısından kritik bir dönem olduğunu vurgulayan ETSO Başkanvekili Serhat Kılıç, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin'in ETSO'yu ziyaretini ve Valilikte gerçekleşen stratejik iş birliği görüşmelerini hatırlattı. Kılıç, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada; "Küresel ticaret fırsatlarını şehrimize çekmek için diplomasi trafiğimizi sürdürüyoruz. Aynı vizyonla, 'İhracat Seferberliği' kapsamında ilk rotamızı Güney Kore olarak belirledik ve hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Siyaset ve bürokrasiden yoğun ilgi

Başkanvekili Kılıç, ay içerisinde şehrin ekonomisi ve kalkınma hamleleri üzerine önemli konukları ağırladıklarını belirtti. Önceki dönem Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile 2. OSB vizyonunu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti heyeti ile bölgesel kalkınma konularını istişare ettiklerini ifade eden Kılıç, "Şehrimizin ortak paydası olan kalkınma hedeflerimizi her platformda dile getiriyor, Ankara ile yerel arasındaki köprüyü sağlam tutuyoruz" diye konuştu.

Gençlik, eğitim ve gelecek

Erzurum'un geleceği olan gençlere ve girişimcilere yönelik projelere özel bir parantez açan Serhat Kılıç, YÖK-TOBB protokolü çerçevesinde mesleki eğitimde üniversite-sektör iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Kılıç; TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu ile yürütülen "Ters Mentorluk" programı ve "GÜÇ - Gençliğin Üretim Çağı" projelerinin, nitelikli insan kaynağı yetiştirme noktasında hayati önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda ayrıca; 2. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı kararları, TSKGV ile savunma sanayii istişareleri, Düzgün Marketler Grubu açılışıyla yerel sermayeye verilen destek ve Türk Ticaret Bankası ile ihracatçıya finansman desteği konuları detaylıca ele alındı.

Toplantı, meclis üyelerinin dilek ve temennilerini iletmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
