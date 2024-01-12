Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda KVKK Eğitim Semineri düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) personele yönelik, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kvkk ) Eğitim Semineri' düzenlendi.

ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ETSOTAM) Eğitim Salonu'nda, ETSO Hukuk Müşaviri Av. Yakup Nuroğlu tarafından verilen seminerde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'yla ilgili kamu personelinin bilmesi gereken temel konular üzerinde duruldu.

Seminerde, KVKK ile anayasada öngörülen, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasının hedeflendiğini belirten Av. Nuroğlu yasanın; kişinin mahremiyet ve bilgi güvenliği hakkının korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlediğini ifade etti.

KVKK'nın, kişisel verilerin meşru ve hukuka uygun sebeplerle işlenmesine, kişilerin açık rızasının alınması gerektiğine hükmederek, amaçlara uygun olarak, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmesine izin verdiğini hatırlatan Nuroğlu şunları söyledi; "Veriler, gelecekte kullanma ihtimali ile saklanamıyor. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi hapis cezasına kadar uzanan yaptırımlara konu oluyor. Veriler, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebiliyor. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekiyor."

Nuroğlu seminerde ayrıca, "Aydınlatma yükümlülüğü", "Kişisel verilerin kanuna uygun işlenmesini sağlamak", "Kişisel verilerin saklanma süreleri", "Veri güvenliğinin sağlanması", "Veri işleme ve denetim süreçlerini tanımlamak" ve "Kişisel başvurulara ve kurul taleplerine yanıt vermek" gibi konu başlıklarında da bilgilendirmeler yaptı.

Seminere, ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu ile Oda'nın farklı birimlerinde görev yapan çalışanlar katıldı. - ERZURUM