Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile 205 Bin Dekar Arazi Sulu Tarıma Geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulama inşaatının 2028 yılında tamamlanarak 205 bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını açıkladı. Modern sulama sistemi ile tarım verimliliğinin artması ve çiftçilere ek gelir sağlaması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Baraj sulaması ile 205 bin 350 dekar arazi sulanacak

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulamasında 205 Bin 350 dekar tarım arazisinde sulama inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulama inşaatının 2028 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Balta, "2025 yılı itibarı ile 25 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşmuştur. Yılsonunda 8 bin dekar arazinin daha sulamaya açılmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması inşaatı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatta 2 adet regülatör, 2 adet tünel imalatı ile 64 bin metre borulu sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2028 yılı ilk çeyreğinde projeyi bitirip, 205 Bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Erzurumlu üreticilere yılda 2 Milyar 566 milyon 875 bin lira ek gelir

205 Bin 350 dekar araziye can suyu verecek Hınıs Başköy Barajı Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak 205 Bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Kadim Şehir Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 Milyar 566 milyon 875 bin lira daha fazla kazanacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
