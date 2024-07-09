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Erzurum Havalimanı Haziran Ayı Verileri Açıklandı

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DHMİ Erzurum Havalimanı, 2023 yılı Haziran ayına göre uçak seferi, yolcu sayısı, ticari uçak seferi ve taşınan yük miktarında artış olduğunu duyurdu.

DHMİ Erzurum Havalimanı Haziran ayı verilerini paylaştı. 2023 yılı Haziran ayına göre, 2023 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 2, ticari uçak seferi sayısı yüzde 2, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı yüzde 17, taşınan yük sayısında ise yüzde 27 oranında artış gösterdi

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 3 bin 757 iç, 72 dış hat üzerinden olarak toplam 3 bin 829 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 3 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde 24 oranında düşüş kaydetti, toplam uçuş sayısı ise yüzde 2'lik artış gösterdi. Havalimanından 2023 yılı Haziran ayında 3 bin 652 iç, 95 dış, toplam 23 bin 747 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı 6 Aylık Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 585 bin 740 dış hatta 23 bin 753, toplam 589 bin 493 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2023 yılı Haziran dönemine göre, yolcu sayısı iç hatta yüzde 17 oranında arttı, dış hatlarda yüzde 15 oranında düşüş yaşandı. Toplamdaki artış oranı yüzde 17 olarak belirlendi. 2023 yılında havalimanından iç hatta 500 bin 429, dış hatta ise 4 bin 438 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2024 Ocak - Haziran döneminde il havalimanından 3 bin 319 iç, 26 dış hatta olarak toplam 3 bin 345 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 2 oranında artış kaydedildi, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 21 oranında düşüş yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 2 oldu. 2023 Haziran ayında havalimanından 3 bin 249 iç, 33 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 4 bin 922, dış hatta 38, toplam 4 bin 960 ton yük taşındı. Haziran döneminde taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 28, toplamda ise yüzde 27 oranında arttı, dış hatlarda taşınan yük miktarı ise yüzde 30 oranında düşüş gösterdi. Havalimanından 2023 yılı Haziran ayında iç hatta 3 bin 848, dış hatta ise 54 ton yük taşınmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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