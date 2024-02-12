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Erzurum Havaalanında 2024 Ocak Ayında Uçuş Sayısı Azaldı

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Ocak ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı. Erzurum Havaalanında gerçekleşen uçuş sayısı ve yolcu hareketi geçen yıla göre azaldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Ocak ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havaalanından 2024 yılının ilk ayında 647 uçuş gerçekleşti ve toplam 106 bin 546 kişi uçtu. Bir ayda Erzurum Havalimanından 634 iç hat ve 13 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 709 uçuş gerçekleşmişti.

Erzurum'da 1 ayda 106 bin 91 iç hatlar ve 455 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde bir ayda 99 bin 64 yolcu hareketi oldu.

1 ay içinde Erzurum Havalimanında 593 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 971 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılının Ocak ayında ise 5 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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