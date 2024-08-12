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Erzurum Hava Limanı'ndan Temmuz Ayında 102 Bin 926 Kişi Uçtu

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan Temmuz ayı içinde 102 bin 926 kişi uçtu. Erzurum Hava Limanı'nda Temmuz ayında 687 uçuş gerçekleşti ve toplam 102 bin 926 kişi uçtu. Temmuz ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 669 iç hat ve 18 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 654 uçuş gerçekleşti ve 92 bin 796 kişi uçtu. Erzurum'da Temmuz ayında 102 bin 12 iç hatlar ve 914 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının Temmuz ayında Erzurum'dan 529 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 977 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 46 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan Temmuz ayı içinde 102 bin 926 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Temmuz ayında 687 uçuş gerçekleşti ve toplam 102 bin 926 kişi uçtu. Temmuz ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 669 iç hat ve 18 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 654 uçuş gerçekleşti ve 92 bin 796 kişi uçtu.

Erzurum'da Temmuz ayında 102 bin 12 iç hatlar ve 914 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının Temmuz ayında Erzurum'dan 529 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 977 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 46 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi erzurum Dhmi Ulaşım Havacılık Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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