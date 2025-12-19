Haberler

Özel güvenlikçilerle değerlendirme toplantısı
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses, özel güvenlikçilerle değerlendirme toplantısı yaparak, iş birliği ve destek mesajları verdiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel güvenlikçilerle değerlendirme toplantısı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses, önemli mesajlar verdi. İl Müdürü Çakmur, "Güler yüzle karşılamanın sadaka olduğunu bilen bir camiayız. Sizler bizim için karşılama yüzümüzsünüz" dedi.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel güvenlikçilerle değerlendirme toplantısı yapıldı. Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses, yeni yıl öncesinde özel güvenlikçilerle yol haritasını belirlediler. Kurumda görev yapan özel güvenlik görevlileri ile iki ayrı seansa istişare ve değerlendirme toplantısı yapan İl Müdürü Levent Çakmur ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses, önemli mesajlar verdiler.

Özel Güvenlikçilerin kurumları adına önemli olduğunun altını çizen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Bizler Güler yüzle karşılamanın sadaka olduğunu bilen bir camiayız. Şehirde söz sahibi bir kurumuz. Bunda da bütün personelimizin, çalışanlarımızın payı var. Sizleri de değerli görüyoruz. Sizler bizim için karşılama yüzümüzsünüz" diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses ise iki grup halinde yapılan özel güvenlikçilerle değerlendirme toplantısında önemli mesajlar verirken, görevini hakkıyla yapan her güvenlikçinin destekçisi olacağını söyledi. Şenses, "Sizler bizim aynamızsınız. Kurumumuza, tesislerimize ve yurtlarımıza gelen insanların ilk karşılaştığı kişiler sizlersiniz. Sizlerin kurumuza, tesislerimize, gençlik merkezlerimize ve yurtlarımıza gelen insanlara gerekli olan yaklaşımlarınızı göstereceğinizden en ufak bir şüphem yok. Hepimizin amacı bu kuruma en iyi şekilde hizmet etmek ve layık olmaktır" dedi. - ERZURUM




