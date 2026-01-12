Haberler

Karaca güven tazeledi

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Fotoğrafçılar ve Tabelacılar Esnaf Odası'nda olağan genel kurul gerçekleştirildi. Mevcut başkan Hikmet Karaca, üyelerin desteğiyle yeniden başkan seçildi ve esnafın sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Fotoğrafçılar ve Tabelacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Hikmet Karaca, üyelerin büyük bir çoğunluğunun desteğini alarak yeniden oda başkanlığına seçildi.

Genel kurulda üyelerin oylarıyla güven tazeleyen Karaca, önümüzdeki dönemde esnafın sorunlarının çözümü, sektörün gelişmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Seçimler sonucunda belirlenen yeni yönetim ve denetim kurulu listesi de belirlendi. Hikmet Karaca başkanlığındaki yönetim kurulunda asil üyeliklere Vedat Adıgüzel, Adnan Atalay, Arif Sönmez, Hanifi Soğancı, Fatih Günarlı ve Yusuf Sincar seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Gökhan Alabulut, Çetin Türkoğlu, Mensur Yılmaz, Burak Çaycı, Muhammet Eren Yarbaşı, Eşref Güngörmüş ve Cengiz Keleş oldu. Denetim kurulunun asil üyeleri Nizamettin Korucu, Atilla Alim ve Ümit Karabulut'tan oluşurken yedek üyeliklere ise Özge Erkaya, Rasim Yıldırım ve Ömer Ayık seçilen isimler oldu. - ERZURUM

