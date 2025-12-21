Atık araç zincirlerini ekonomiye kazandırıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde egzoz ustası olan Salih Çelik, atıl durumdaki araç zincirlerini tamir ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Oltu ilçesi Doğutaş Sanayi Sitesi'nde 35 yıldır egzoz ustalığı yapan 49 yaşındaki Salih Çelik, kullanılmaz hale gelmiş araç zincirlerini bakım ve onarımdan geçirerek kış aylarına hazır hale getiriyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte zincir tamirine olan talebin arttığını belirten Çelik, bu sayede vatandaşlara daha ekonomik bir alternatif sunduklarını ifade etti. Çelik'in bu hizmeti hem sürücülerin bütçesine katkı sağlıyor hem de geri dönüşüme örnek oluyor.

Yaptığı iş hakkında konuşan Çelik, "Kış ayları öncesinde zincirlerin bakım ve onarımını yapıyoruz. Müşterilerimiz için hem daha ekonomik oluyor hem de zincirleri daha sağlam hale getiriyoruz" dedi.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar ise Salih Çelik'in çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirterek, tamir edilen zincirlerin kış şartlarında büyük fayda sağladığını dile getirdi. - ERZURUM