Haberler

Atık araç zincirlerini ekonomiye kazandırıyor

Atık araç zincirlerini ekonomiye kazandırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oltu'da egzoz ustası Salih Çelik, atıl durumdaki araç zincirlerini onarıp kış aylarına hazırlıyor. Bu hizmet, vatandaşlar için ekonomik bir alternatif sunarken geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde egzoz ustası olan Salih Çelik, atıl durumdaki araç zincirlerini tamir ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Oltu ilçesi Doğutaş Sanayi Sitesi'nde 35 yıldır egzoz ustalığı yapan 49 yaşındaki Salih Çelik, kullanılmaz hale gelmiş araç zincirlerini bakım ve onarımdan geçirerek kış aylarına hazır hale getiriyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte zincir tamirine olan talebin arttığını belirten Çelik, bu sayede vatandaşlara daha ekonomik bir alternatif sunduklarını ifade etti. Çelik'in bu hizmeti hem sürücülerin bütçesine katkı sağlıyor hem de geri dönüşüme örnek oluyor.

Yaptığı iş hakkında konuşan Çelik, "Kış ayları öncesinde zincirlerin bakım ve onarımını yapıyoruz. Müşterilerimiz için hem daha ekonomik oluyor hem de zincirleri daha sağlam hale getiriyoruz" dedi.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar ise Salih Çelik'in çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirterek, tamir edilen zincirlerin kış şartlarında büyük fayda sağladığını dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
title