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Erzurum'da Toplum Yararına Program Kura Çekilişi Yapıldı

Erzurum'da Toplum Yararına Program Kura Çekilişi Yapıldı
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İŞ-KUR üzerinden başvuru yapan 259 aday için gerçekleştirilen dijital kura çekilişinde 26 kişi belirlendi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş, noter huzurunda yapıldı.

Toplum Yararına Program (TYP kapsamında İŞ-KUR üzerinden başvuru yapan 259 aday için Dijital ortamda Noter huzurunda kura çekilişi yapıldı ve şanslı olan toplam 26 kişi belirlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Program (TYP) heyecanı yaşandı.

TYP kapsamında İŞ-KUR üzerinden başvuru yapan 259 aday için Dijital ortamda Noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

Hattat Hasan Çelebi Kız Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleşen Kura Çekilişine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Şinasi Polat, Personel Şefi Halit Erden de katıldı. Noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilen çekilişte Oltu için dört, merkez ilçeler için 21 kişi olmak üzere toplam 26 şanslı aday belirlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Şinasi Polat, "Toplum Yararına Program kapsamında İŞ-KUR üzerinden başvuru yapan 259 aday için Dijital ortamda Noter huzurunda kura çekilişini yaptık. Bu adaylardan 26'sını çekilen kura sonucu belli oldu. Dijital ortamda yapılan kura çekilişini kazanan tüm adayları tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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