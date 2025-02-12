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Erzurum'da Tekvando Kursunu Tamamlayan Öğrencilere Kuşak Bağlama Töreni

Erzurum'da Tekvando Kursunu Tamamlayan Öğrencilere Kuşak Bağlama Töreni
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında, tekvando kursunu başarıyla bitiren öğrencilerin kuşakları polisler tarafından bağlandı. Törende minik sporculara destek verildi.

Erzurum'da tekvando kursunu başarı ile bitiren öğrencilerin kuşaklarını polisler bağladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde yürütülüp tamamlanan "Hayal Edelim Geleceğimizi Değiştirelim" projesi kapsamında, Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulunda verilen tekvando kursunda başarıları sonucu bir üst kuşağa yükselen öğrencilerin, "Kuşak Bağlama Törenine" katılan polisler, minik sporcuları yalnız bırakmadı, onların kuşaklarını bağladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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